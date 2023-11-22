تراند اليوم : بالفيديو.. "مختص" يكشف كيف يتم التفرقة بين العسل المغشوش والصالح.. وينصح بشراء هذا النوع

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور إبراهيم عبدالله العريفي، مختص في شؤون الغذاء والتغذية، كيف يمكن الاستدلال على أن العسل صالحا وليس مغشوشا دون الذهاب إلى المختبر.

وقال خلال لقاء له مع قناة "الرسالة" يمكن معرفة العسل الصالح والمغشوش عن طريق الآتي: " رج برطمان العسل إذا كان خفيف مثل الماء، اتركه، وإذا كان يوجد طبقة رغاوي مثل الصابون أعلى البرطمان، فهذا يعني نمو فطريات على العسل ويجب تركه. بالإضافة إلى التذوق.

وحول ما يقال إذا تم وضع العسل داخل الفريزر وتجمد لا يعتبر أصلي، قال:"التجمد للماء فقط، أما العسل يتبلور، وهذه صفة من صفات العسل الطبيعي، وندعو المستهلك إذا ذهب إلى سوبر ماركت واحتار، يأخذ العسل المتبلور، مثل السكر الجامد، لأن هذا عسل طبيعي".