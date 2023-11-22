تراند اليوم : شاهد.. مشاجرة عنيفة بين أعضاء الجمعية العمومية لنادي الصليبخات في الكويت

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو وقوع مشاجرة بين أعضاء الجمعية العمومية لنادي الصليبخات في الكويت.

وأظهر الفيديو المتداول، اشتباكات بالأيدي بين أعضاء الجمعية العمومية، فيما تدخل بعض الأشخاص، لإبعاد طرفي المشاجرة عن بعضهم.

وأفادت معلومات، أن المشاجرة وقعت أثناء اجتماع الجمعية العمومية للنادي بسبب خلاف بين الأعضاء، حيث حاول عضو مجلس إدارة في النادي، الاعتداء على رئيس النادي سعد عناد وآخرين، بسبب قيام مجموعة "عناد" بجمع توقيعات لعقد عمومية غير عادية.

وأضافت المعلومات، أن رجال الأمن حضروا إلى النادي وتم تسجيل قضية بالواقعة بعد رصد الأضرار التي حدثت، وتم تحويل أطراف القضية لجهات التحقيق.