شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة الملك خالد 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2023، المقامة تحت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، وذلك قاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية بالرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد رئيس هيئة الجائزة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

نحو نمو مستدام

قال سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز في كلمة له بهذه المناسبة: "تفخر جائزة الملك خالد بالرعاية الكريمة التي تحظى بها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه -، حاملةً اسم - المغفور له بإذن الله - الملك خالد بن عبدالعزيز -طيب الله ثراه- الذي نقتدي به، ونسير على خطاه ونحتذي بها.

وأكد أنه استجابة للدور الريادي، والأثر التنموي والفاعل الذي تضطلع به؛ تعمل جائزة الملك خالد في إطار التعاون المثمر المشترك بين مختلف الجهات والقطاعات نحو تحقيق مستهدفات الرؤية 2030 التي تسير بخطى ثابتة وسريعة وواضحة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، وقيادة ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .

وأفاد سموه أن مؤسسة الملك خالد تحمل على عاتقها دوراً ريادياً يؤكد على الالتزام بتربعها في طليعة الأعمال التنموية, كما تعتز أيما اعتزازٍ بأثر برامجها ومبادراتها التي تصبو إلى تحقيق النمو المستدام.

الفائزون بالجائزة

أعلن أمين عام الجائزة سعود الشمري، أسماء الفائزين حيث حاز على جائزة شركاء التنمية في المركز الأول "منصة فهيم التعليمية"، يليه المركز الثاني "مصحف الحرمين الإلكتروني للمكفوفين"، ونال المركز الثالث "شركة شباب مجتمعي الوقفية".

فيما حصد المركز الأول في جائزة تميز المنظمات غير الربحية "جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة"، والمركز الثاني "الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية - بناء"، وحازت على المركز الثالث "الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى - عناية".

أما جائزة الملك خالد للاستدامة نالت المركز الأول "إدارة تشغيل معامل بقيق - أرامكو السعودية" وحازت على المركز الثاني "شركة التعدين العربية السعودية - معادن" بينما كان المركز الثالث من نصيب "الشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابك".