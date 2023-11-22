1000 شتلة بروضة الخفس

نفذت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية فعالية لزراعة 1000 شتلة في روضة الخفس الشمالية تحت شعار «لتنمو»، بمشاركة متطوعين ومتطوعات من أفراد المجتمع المحلي والجمعيات البيئية والتطوعية، ركزت من خلالها على زراعة نوعين من نباتات البيئة الأصلية للمحمية، وهما: «السدر» و«الطلح».

وتهدف الفعالية إلى تحفيز الأجيال الشابة على التطوع البيئي، وعلى تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بين أفراد المجتمع، وضمان المحافظة على الثروات الطبيعية والتراثية، واستدامتها لأجيال الحاضر والمستقبل، واستعادة التوزان البيئي فيها وفق أفضل الممارسات الدولية.

الجدير بالذكر أن هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، تُسهم من خلال الفعاليات الزراعية التطوعية في رفع حس مسؤولية المتطوعين والمتطوعات تجاه بيئة المحمية وتنميتها؛ وتحقيق المستهدفات البيئية لرؤية المملكة 2030 ومبادرة «السعودية الخضراء»، إضافةً إلى المستهدفات الإستراتيجية لعام 2030 للمحميات الملكية، الهادفة إلى زراعة 80 مليون شجرة.