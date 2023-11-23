انت الان تتابع الاتحاد يواصل التحضير للقاء الاتفاق .. بمشاركة الدوليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 نوفمبر 2023, 7:25 مساءً

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، مساء اليوم الأربعاء، تحضيراته الاعتيادية، تأهبًا لملاقاة الاتفاق يوم الجمعـة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي للمحترفين. تركزت التدريبات التي قادها المدرب الأرجنتيني غاياردو على الجوانب الفنية، وطبق لاعبو الفريق عددًا من الجمل التكتيكية ، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب. وشارك اللاعبون الدوليون حسن كادش وفيصل الغامدي وطلال حاجي في التدريبات بعد فراغهم من تمثيـل المنتخـب الأول، كما شارك اللاعب مروان الصحفي في التدريـب بعد نهاية مشاركته مع المنتخب الأولمبي. فيما انضم اللاعب صالح العمري للمشاركة مع زملائه في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

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