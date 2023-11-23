" أبو ثامرة" يحتفل بعقد قران ابنه في عسير

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل اللواء المهندس محمد سعيد أبو ثامرة بعقد قران ابنه المهندس ثامر على كريمة الدكتور علي بن محمد آل شايع وسط حضور عددٍ من الأهل والأقارب والأصدقاء في إحدى القاعات بخميس مشيط.



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