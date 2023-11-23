انت الان تتابع وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي سُبل وقف التصعيد العسكري الخطير في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 نوفمبر 2023, 9:12 مساءً

‏‌‎تلقَّى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، مساء أمس اتصالاً هاتفيًّا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن. وبحث الوزيران سُبل وقف التصعيد العسكري الخطير في غزة ومحيطها، والالتزام بأي اتفاق للهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، إضافة إلى مناقشة الجهود حول إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية. وشدَّد وزير الخارجية على رفض المملكة القاطع لعمليات التهجير القسري لسكان غزة، وأهمية تحرك المجتمع الدولي بشكل جاد وفاعل للتصدي للانتهاكات المستمرة كافة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ومخالفاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. وأشار وزير الخارجية إلى أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الأخلاقية والمبدئية تجاه الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن الأسبوع الماضي، بما يحقق المصداقية للنظام الدولي، ويحافظ على السلم والأمن الدوليَّين، ويمنع بواعث التطرف والعنف.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي سُبل وقف التصعيد العسكري الخطير في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.