تراند اليوم : الكويت.. شاهد: دهس طالبة هربت من المدرسة بعد مطاردة المعلمات لها على طريق سريع

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صحيفة الخليج 365: وثق رجل كويتي في مقطع فيديو تعرض طالبة لحادث سير أسفر عن وفاتها ، بسبب ملاحقة المعلمات لها خارج مبنى المدرسة في أحد المدن الكويتية .
وقال موثق الفيديو : ماشي على طريق سريع انفجعت عندما رأيت حادث ووفاة بنت .
وتابع: سألت زميلتها كيف توفت البنت ، فأخبرتني أنهم منحاشين من المدرسة ، فلحقت بهم المعلمة والمديرة ، فالبنت خافت منهما وقطعت الخط السريع فصدمتها السيارة وتوفت .
واستطرد: الله لا يوفقكم يعني مهما كان انحاشوا خبروا أهلها لكن لا تلاحقوهم على الخط السريع .. الله لا يوفقكم ياموجهات .