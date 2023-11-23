اخبار السعوديه

تراند اليوم : الكويت.. شاهد: دهس طالبة هربت من المدرسة بعد مطاردة المعلمات لها على طريق سريع

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

2e7ad425-ff8a-4c6f-960e-4e56fb4eba52

صحيفة الخليج 365: وثق رجل كويتي في مقطع فيديو تعرض طالبة لحادث سير أسفر عن وفاتها ، بسبب ملاحقة المعلمات لها خارج مبنى المدرسة في أحد المدن الكويتية .

وقال موثق الفيديو : ماشي على طريق سريع انفجعت عندما رأيت حادث ووفاة بنت .

وتابع: سألت زميلتها كيف توفت البنت ، فأخبرتني أنهم منحاشين من المدرسة ، فلحقت بهم المعلمة والمديرة ، فالبنت خافت منهما وقطعت الخط السريع فصدمتها السيارة وتوفت .

واستطرد: الله لا يوفقكم يعني مهما كان انحاشوا خبروا أهلها لكن لا تلاحقوهم على الخط السريع .. الله لا يوفقكم ياموجهات .

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا