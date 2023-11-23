تراند اليوم : منعها من الزواج حتى تجاوزت الـ30 عامًا.. محكمة سعودية تُصدر حكماً في قضية "عضل" معلمة من والدها

صحيفة الخليج 365: كشفت صحيفة "عكاظ"، أن محكمة أحوال شخصية وسط المملكة، حسمت حالة عضل معلمة في 9 دقائق.

ولاية الزواج

وقالت الصحيفة: قررت المحكمة نقل ولاية الزواج من الأب إلى الحاكم الشرعي لتزويج المعضولة ممن ترغب لثبوت ضررها بعد تعذر تقريب وجهات النظر للصلح بين المعلمة والدها.

دعوى عضل

وأشارت: المعضولة حررت دعواها إلكترونياً من خلال بوابة ،"ناجز"، وتلقت رسالة نصية بموعد الجلسة بعد خمسة أيام، مبينة: المعلمة في دعواها، ذكرت أن والدها امتنع عن تزويجها بمن ترغب ورفض التجاوب مع طلبها رغم تأييد والدتها لها، وأنها فشلت في الوصول إلى حل مرضٍ؛ ما دفعها لرفع الدعوى لإثبات عضلها.

رفض تزويج

ولفتت: المدعية أفادت أنه تقدم لخطبتها شقيق صديقتها في العمل فرفضه والدها بلا مبرر مقنع رغم أن الخاطب ذو خلق وعلم ودين، مردفة: أقر الأب أمام المحكمة في جلسة عن بُعد برفضه تزويج ابنته، وأنه يريد تزويجها بمعرفته واختياره، رافضاً أي عملية صلح معها.

فرصة الإنجاب

وتابعت: المعلمة قالت عبر المحادثة القضائية أطلب الستر وأرغب الزواج ممن ارتضيت لتكوين وبناء أسرة خشية فوات فرصة الإنجاب، لاسيما أن عمري تجاوز الثلاثين عاماً.