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جمعية الطب الوراثي: السعوديون الأكثر إصابة بالأمراض الوراثية ..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - طالب متحدث الجمعية للطب الوراثي الدكتور زهير زهبيني، بزيادة عدد الأمراض في فحص ما قبل الزواج ليكون أكثر شمولية.

وقل زهبيني: “دراسة “الجينوم البشري” أثبتت أن السعوديين الأكثر إصابة بالأمراض الوراثية”، مشيرا إلى أن الدراسات أكدت أن نسبة زواج الأقارب في المملكة تقارب 60%.

وأكد على ضرورة أن يشمل فحص الأنيميا المنجلية وأنيميا البحر المتوسط أمراض أخرى، مشيرا إلى أن تلك الأمراض شائعة في المنطقة الشرقية وجيزان.

وتابع: بحسب دراسات حديثة.. 40% من الأشخاص في المملكة يقدمون على الزواج من الأقارب رغم معرفتهم بحمل مورثات مرضية مما يجعل أبناءهم عرضة للإصابة بالأمراض الوراثية”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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