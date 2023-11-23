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شكرا لمتابعة خبر عن جمعية الطب الوراثي: السعوديون الأكثر إصابة بالأمراض الوراثية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - طالب متحدث الجمعية السعودية للطب الوراثي الدكتور زهير زهبيني، بزيادة عدد الأمراض في فحص ما قبل الزواج ليكون أكثر شمولية.
وقل زهبيني: “دراسة “الجينوم البشري” أثبتت أن السعوديين الأكثر إصابة بالأمراض الوراثية”، مشيرا إلى أن الدراسات أكدت أن نسبة زواج الأقارب في المملكة تقارب 60%.
وأكد على ضرورة أن يشمل فحص الأنيميا المنجلية وأنيميا البحر المتوسط أمراض أخرى، مشيرا إلى أن تلك الأمراض شائعة في المنطقة الشرقية وجيزان.
وتابع: بحسب دراسات حديثة.. 40% من الأشخاص في المملكة يقدمون على الزواج من الأقارب رغم معرفتهم بحمل مورثات مرضية مما يجعل أبناءهم عرضة للإصابة بالأمراض الوراثية”.