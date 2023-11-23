شكرا لمتابعة خبر عن متخصص علم نفس يكشف سبب طلاق فتاة بعمر الـ 23 ويثير جدلاً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار الدكتور ميسرة طاهر متخصص علم النفس جدلاً واسعًا بعدما صرح عن طلاق فتاة بسبب أن زوجها لم يقل لها ” أحبك”

وقال الدكتور ميسرة :” زوجة 23 سنة ماسمعت من زوجها كلمة “أحبك” وطلبت الطلاق.”

ولقى حديث طاهر تفاعلاً واسعًا حيث علق أحد الأشخاص قائلاً، أنه يجب على الزوجات التي تزوجت زواج تقليدي بدون حب ألا تنتظر هذه الكلمة؛ وذلك لأن البيت في هذه الحالة يقوم على الاحترام المتبادل فقط والود، الأمر الذي عارضه الكثير.