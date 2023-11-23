اخبار السعوديه

متخصص علم نفس يكشف سبب طلاق فتاة بعمر الـ 23 ويثير جدلاً

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن متخصص علم نفس يكشف سبب طلاق فتاة بعمر الـ 23 ويثير جدلاً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار الدكتور ميسرة طاهر متخصص علم النفس جدلاً واسعًا بعدما صرح عن طلاق فتاة بسبب أن زوجها لم يقل لها ” أحبك”

وقال الدكتور ميسرة :” زوجة 23 سنة ماسمعت من زوجها كلمة “أحبك” وطلبت الطلاق.”

ولقى حديث طاهر تفاعلاً واسعًا حيث علق أحد الأشخاص قائلاً، أنه يجب على الزوجات التي تزوجت زواج تقليدي بدون حب ألا تنتظر هذه الكلمة؛ وذلك لأن البيت في هذه الحالة يقوم على الاحترام المتبادل فقط والود، الأمر الذي عارضه الكثير.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا