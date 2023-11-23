شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تحذيرات من تفشي أنواع سامة من الافاعي في الامارات وهكذا يمكنك التعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

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أفادت أصيلة المعلا، مدير عام هيئة الفجيرة للبيئة، في حديثها لـ”الإمارات اليوم”، بأن فريق التنوّع البيولوجي، المكوّن من باحثين بيئيين وخبراء، استلم 48 بلاغاً حول ظهور أفاعٍ سامة في حدائق منازل ومركبات مواطنين في إمارة الفجيرة ومنطقة دبا الفجيرة منذ بداية العام الحالي.

تفشي أنواع سامة من الافاعي في الامارات

أكدت أصيلة المعلا، مديرة عامة هيئة الفجيرة للبيئة، أن فريق التنوع البيولوجي المؤلف من باحثين بيئيين وخبراء، قام بالتعامل الفوري مع 48 بلاغاً حول ظهور أفاعٍ سامة في حدائق منازل ومركبات مواطنين في إمارة الفجيرة ومنطقة دبا الفجيرة خلال هذا العام.

أوضحت المعلا أن فريق التنوع البيولوجي استجاب بفعالية لتلك البلاغات، حيث قاموا بالتنقل السريع إلى المواقع المحددة والتعامل المهني مع الأفاعي. أشارت إلى أن هيئتها تعمل جاهدة لتحقيق أعلى مستويات الأداء في أداء واجباتها، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الحيوانات المفترسة والخطرة.

وأوضح الدكتور علي حسن الحمودي، مدير محمية وادي الوريعة، أن الفريق المختص يعمل على مراقبة الأنواع البرية المختلفة في المحمية، ويسعى لتعزيز الوعي البيئي في المجتمع المحلي، وأشار إلى أن التحول في سلوك الطيور المفترسة مثل طائر البوم والقنفذ يمكن أن يؤدي إلى زيادة أعداد الأفاعي السامة بسبب عدم افتراسها بشكل كافي.

من ناحية أخرى، قدم الحمودي شرحاً حول السبب وراء ارتفاع بلاغات الأفاعي السامة، حيث أشار إلى زيادة عدد الأشخاص القاموا برحلات التخييم ورياضة التسلق الجبلي، والذين قد يتركون بقايا الطعام في المناطق الجبلية. وفي هذا السياق، حث على التزام القوانين البيئية والالتزام بالتوجيهات للحفاظ على التوازن البيئي.

وأكد أن تطبيق القوانين المتعلقة بالنشاطات الجبلية والبرية سيساهم في القضاء على التصرفات السلبية التي تؤثر في التوازن البيئي. وشدد على ضرورة التخييم في المناطق المخصصة والالتزام بالقوانين للحفاظ على سلامة البيئة والمواطنين.