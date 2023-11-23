شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حقيقة تطبيق تسهيلات جديدة على شروط مبادرة المصريين في الخارج والان مع التفاصيل الكاملة
في عام 2023، يأتي تسجيل مبادرة “سيارات المصريين بالخارج” عبر التطبيق الرسمي بأهمية بالغة، وتتيح هذه المبادرة للمصريين المقيمين في الخارج فرصة استيراد سياراتهم بتكلفة أقل، وبشكل يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد.
شروط مبادرة المصريين في الخارج
للتسجيل في منصة “سيارات المصريين بالخارج” والاستفادة من خدماتها، يطلب منك اتباع الخطوات التالية:
- تنزيل التطبيق: قم بتنزيل تطبيق المنصة على هاتفك الذكي، سواء كان يعمل بنظام Android من خلال الرابط هنا، أو على أجهزة iPhone من خلال الرابط هنا.
- إنشاء حساب جديد: انقر على الخيار المخصص لإنشاء حساب جديد في التطبيق.
- ملء البيانات الشخصية: قم بملء البيانات الشخصية المطلوبة في طلب التسجيل، وتأكد من إدخالها بدقة.
- رفع الوثائق: قم برفع وثائق الهوية والمستندات المطلوبة لإكمال عملية التسجيل.
- تفاصيل السيارة: قم بتقديم تفاصيل حول السيارة التي تنوي استيرادها.
- عرض الرسوم: انقر على الزر المخصص لعرض الرسوم المطلوبة للخدمة.
- تأكيد الطلب: قم بتأكيد طلب التسجيل والرسوم المحددة.
- ملخص الرسوم: ستظهر لك شاشة تعرض ملخصًا للرسوم المطلوبة للإجراء.
- حفظ التفاصيل البنكية: احتفظ بتفاصيل الحساب البنكي الخاص بك لتمكين عملية دفع الرسوم المطلوبة.
شروط التسجيل في مبادرة “سيارات المصريين بالخارج” تشمل:
- الجنسية: يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية المصرية.
- الإقامة في الخارج: يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في الخارج ولديه إقامة صالحة هناك.
- السيارة المستوردة: يجب تحديد نوع ومواصفات السيارة التي ترغب في استيرادها والتي يجب أن تتوافق مع متطلبات المبادرة.
- تكاليف الاستيراد: يجب دفع الرسوم والضرائب المتعلقة بعملية الاستيراد وفقًا للمعايير المعمول بها.
- الأمور القانونية: يجب الامتثال للقوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بعملية الاستيراد.
- مستندات الدعم: قد تكون هناك مستندات محددة تحتاج إلى تقديمها، مثل جواز السفر ووثائق السيارة وغيرها.
- الدفع: يجب على المتقدمين دفع الرسوم المطلوبة في الوقت المحدد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.