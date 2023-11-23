شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حقيقة تطبيق تسهيلات جديدة على شروط مبادرة المصريين في الخارج والان مع التفاصيل الكاملة

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في عام 2023، يأتي تسجيل مبادرة “سيارات المصريين بالخارج” عبر التطبيق الرسمي بأهمية بالغة، وتتيح هذه المبادرة للمصريين المقيمين في الخارج فرصة استيراد سياراتهم بتكلفة أقل، وبشكل يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد.

شروط مبادرة المصريين في الخارج

للتسجيل في منصة “سيارات المصريين بالخارج” والاستفادة من خدماتها، يطلب منك اتباع الخطوات التالية:

تنزيل التطبيق: قم بتنزيل تطبيق المنصة على هاتفك الذكي، سواء كان يعمل بنظام Android من خلال الرابط هنا، أو على أجهزة iPhone من خلال الرابط هنا.

قم بتنزيل تطبيق المنصة على هاتفك الذكي، سواء كان يعمل بنظام Android من خلال الرابط هنا، أو على أجهزة iPhone من خلال الرابط هنا. إنشاء حساب جديد: انقر على الخيار المخصص لإنشاء حساب جديد في التطبيق.

انقر على الخيار المخصص لإنشاء حساب جديد في التطبيق. ملء البيانات الشخصية: قم بملء البيانات الشخصية المطلوبة في طلب التسجيل، وتأكد من إدخالها بدقة.

قم بملء البيانات الشخصية المطلوبة في طلب التسجيل، وتأكد من إدخالها بدقة. رفع الوثائق: قم برفع وثائق الهوية والمستندات المطلوبة لإكمال عملية التسجيل.

قم برفع وثائق الهوية والمستندات المطلوبة لإكمال عملية التسجيل. تفاصيل السيارة: قم بتقديم تفاصيل حول السيارة التي تنوي استيرادها.

قم بتقديم تفاصيل حول السيارة التي تنوي استيرادها. عرض الرسوم: انقر على الزر المخصص لعرض الرسوم المطلوبة للخدمة.

انقر على الزر المخصص لعرض الرسوم المطلوبة للخدمة. تأكيد الطلب: قم بتأكيد طلب التسجيل والرسوم المحددة.

قم بتأكيد طلب التسجيل والرسوم المحددة. ملخص الرسوم: ستظهر لك شاشة تعرض ملخصًا للرسوم المطلوبة للإجراء.

ستظهر لك شاشة تعرض ملخصًا للرسوم المطلوبة للإجراء. حفظ التفاصيل البنكية: احتفظ بتفاصيل الحساب البنكي الخاص بك لتمكين عملية دفع الرسوم المطلوبة.

شروط التسجيل في مبادرة “سيارات المصريين بالخارج” تشمل: