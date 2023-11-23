تراند اليوم : شاهد.. حزب الله ينشر فيديو لاستهداف عدد من المواقع الإسرائيلية

صحيفة الخليج 365: نشر "حزب الله" اللبناني، مقطع فيديو يوثق عدة لقطات لعمليات استهداف طالت مواقع إسرائيلية.

وأعلن "حزب الله" الأربعاء تنفيذ 12 عملية استهداف ضد مواقع عسكرية إسرائيلية وتجمعات للجنود الإسرائيليين مقابل الحدود اللبنانية.

وكشف حزب الله عن استخدام صواريخ "بركان" الثقيلة في عدد من هذه العمليات.

الجدير بالذكر تشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيدا عسكريا متفاقما بين إسرائيل وحزب الله منذ شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوما غير مسبوق على الدولة العبرية التي تردّ بقصف مدمر وعملية برية في قطاع غزة المحاصر.