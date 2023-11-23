شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وكوستاريكا تتفقان على الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبد الكريم الخريجي ووزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو، اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية كوستاريكا، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة.

جاء ذلك خلال لقاء الخريجي في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه اليوم الخميس، الوزير الكوستاريكي، خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية كوستاريكا.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق والتشاور القائم سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البيرو وغير المقيم لدى جمهورية كوستاريكا د. حسن بن محمد الأنصاري.

جولة المشاورات السياسية الأولى

كما التقى م. الخريجي اليوم الخميس، في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه، نائب وزير خارجية جمهورية كوستاريكا السفير الخاندرو سولانو اورتيز.

وعقدت جولة المشاورات السياسية الأولى بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية كوستاريكا.

وبحث الجانبان خلال الجولة، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر جولة المشاورات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البيرو وغير المقيم لدى جمهورية كوستاريكا د. حسن بن محمد الأنصاري.