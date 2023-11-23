شكرا لمتابعة خبر عن فتاة توثق نسخة من حذاء الرسول ﷺ بمركز إثراء..صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثقت فتاة صورًا من نسخة حذاء الرسول ﷺ ، من داخل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» .

وهذه النسخة من الحذاء صنعها حرفيون من الأندلس في القرن 13 الميلادي ، وتعد طبق الأصل من النعل الأصلي ، وفقاً لرواية عالم الحديث المغربي ابن عساكر (1287م) .

والجدير بالذكر أن عادة ما يتم توزيع هذه النسخ على علماء الحديث في العواصم الإسلامية، حيث يعهد للعلماء مسؤولية حفظ ونقل تعاليم وأحاديث النبي الكريم .