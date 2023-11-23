تراند اليوم : لا تتجاهلها.. الكشف عن علامات تظهر على القدمين تشير إلى الإصابة بمرض خطير

صحيفة الخليج 365: يعتبر سرطان الجلد من أخطر أنواع السرطانات التي يمكن أن يصاب بها الأشخاص، وغالبًا ما تتطور الخلايا السرطانية على الجلد عند التعرض للكثير من الشمس.

ووفق صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن الأعراض التي تظهر على القدمين تشمل:

1- الإصابة بالقرح.

2- الإصابة بالجروح التي لا تلتئم سريعًا.

3- الشعور بألم في القدمين.

ومن العلامات الأكثر شيوعًا التي تكشف الإصابة بسرطان الجلد:

1- ظهور شامات جديدة على أماكن متفرقة في الجسم.

2- تغيير لون الشامات الموجودة.

3- كبر حجم الشامات.

4- انتفاخ الشامات مثل الحبوب.

5- ظهور بقع أسفل الأظافر.

6- قشور على الشامات.

7- الشعور بالحكة في الشامة.

8- نزيف تحت الجلد.