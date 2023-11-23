تراند اليوم : شاركت في حرب 73.. تعرف على قدرات الفرقة المدرعة "162" الإسرائيلية التي تحاصر مخيم جباليا في غزة

صحيفة الخليج 365: تصدر اسم الفرقة المدرعة "162" الإسرائيلية الواجهة بإعلان مشاركتها في تطويق مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، حيث شاركت في حرب عام 1973، ومعركة إسرائيل مع حزب الله عام 2006.

ومن جهته، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "كجزء من العمليات البرية المستمرة لقوات الدفاع الإسرائيلية في قطاع غزة، عملت الفرقة 162، بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي، على إعداد ساحة المعركة في منطقة جباليا".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن هدفه من العمليات هناك، يتمثل بتدمير أنفاق الفصائل الفلسطينية وضبط الأسلحة.

ومن أبرز المعلومات عن الفرقة "162":

1-فرقة مدرعة نظامية في الجيش الإسرائيلي وتتبع للقيادة الإقليمية الجنوبية.

2-لعبت دورا مهما في حرب أكتوبر عام 1973 في سيناء، تحت قيادة أبراهام آدان.

3-شاركت في المعارك ضد حزب الله، خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2006، في القطاع الغربي من جنوب لبنان وشمال بنت جبيل.

4-وصلت الفرقة إلى نهر الليطاني الاستراتيجي، الذي يفصل الجزء اللبناني الذي يسيطر عليه حزب الله عن وسط لبنان، وشاركت الفرقة في مناوشات إضافية مع الحزب حتى 27 سبتمبر.