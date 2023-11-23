تراند اليوم : أردوغان يعلن استعداد بلاده لتولي المسؤولية الأمنية في غزة بعد انتهاء الحرب ضد حركة حماس

صحيفة الخليج 365: كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استعداد بلاده لتولي المسؤولية مع دول أخرى في الهيكل الأمني الجديد الذي سيتم إنشاؤه بعد انتهاء الحرب بغزة، بما في ذلك آلية الضامنين.

وقال أردوغان، أمام القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين)عبر الفيديوكونفرنس: إن الإعلان عن هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام، والاتفاق على تبادل الرهائن والمعتقلين، ولو بأعداد محدودة، يعتبر تطورا إيجابيا.

وأضاف: آمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهو محور اهتمامنا الرئيسي، ونتوقع أن يتم تحقيقه في أقرب وقت ممكن، مما يؤدي في النهاية إلى السلام.

وتابع: لقد سلطت الأحداث الأخيرة، الضوء مرة أخرى، على الطبيعة الحاسمة لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتي سوف تتعايش في وئام مع إسرائيل.

-وفي هذا الصدد، أحثكم على المبادرة إلى إقامة حل الدولتين.

وأردف: نحن في تركيا على استعداد لتحمل المسؤولية في البنية الأمنية الجديدة، بما في ذلك الضمانة، إلى جانب الدول الأخرى.