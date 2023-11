شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب حرائق الغرب.. سفارة المملكة لدى أستراليا تطالب المواطنين بالحذر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا، تحذيرًا للمواطنين بسبب الحرائق في ولاية غرب أستراليا.

وكتبت السفارة في كانبرا على حسابها في تطبيق "إكس": "نظرًا إلى الحرائق في ولاية غرب أستراليا، تأمل السفارة من كل المواطنين اتخاذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات المحلية.

ونشرت السفارة الرقم الهاتفي 0432257277 للتواصل في الحالات الطارئة.

حرائق بسبب الموجة الحارة

ويكافح رجال الإطفاء حرائق متعددة بسبب الموجة الحارة غرب في أستراليا.

وأصدرت إدارة الإطفاء وخدمة الطوارئ الأسترالية تحذيرًا طارئًا ليلة الأربعاء للمقيمين في أجزاء من مدينتي سوان ووانيرو، حثت فيه السكان على مواكبة أحدث التحذيرات والنصائح الطارئة على موقع الطوارئ.

كما أصدرت تحذيرًا طارئًا خلال الليل في أجزاء من آشبي وبانكسيا جروف وجاندابوب وماريجينيوب وميلالوكا وسيناجرا وتابينج، طالبت فيه بالحرك فورًا من هذه المناطق.