شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح وأتربة.. طقس شتوي متقلب على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطارخفيفة على أجزاء من منطقة الرياض، تبدأ الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساء.

ويشمل التنبيه: الزلفى والغاط والمجمعة وشقراء والدرعية وحريملاء والدوادمي والعاصمة الرياض وثادق ورماح وضرما ومرات.

ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

رياح شديدة

كما نبه المركز إلى رياح شديدة على السليل ووادي الدواسر، من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً.

ويصاحب الرياح، تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.

أتربة مثارة

ونبه المركز أيضًا من أتربة مثارة على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، من الساعة 9 صباحًا حتى 7 مساءً.

ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كم/ساعة.