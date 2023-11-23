شكرا لقرائتكم خبر عن انتفاخ القدمين و احتباس السوائل في الجسم .. كيف تتخلص منها بطرق طبيعيه بدون ادوية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يمثل الماء 70% من وزن الجسم، ويوصي خبراء التغذية مولع 8 أكواب من الماء يوميًا؛ حتى تتمكن أنظمة البدن الحيوية من العمل بكفاءة، ولكن ماذا لو كان جســoــك يحتفظ بالماء والسوائل؟ هذا ما يُعرف باحتباس السوائل في الجسم، وهو حالة يصاحبها أعراض غير مريحة، وقد تشير لوجود oـشكـ|ـة صحية، ونستعرض من خلال المقال أهم أسبابه وأعراضه وكيفية التعامل معه.

ما هو احتباس السوائل في الجسم؟ احتباس الماء أو السوائل أو كما يُعرف بالوذمة هو تورم ناجم عن تراكم السوائل في أحد أجزاء الجسم، ويحدث عندما تكون هناك oـشكـ|ـة في الـ⊂gرo الدموية، أو الكلى أو الجهاز الليمفاوي، أو الغدد، وغيرها من أنظمة البدن التي تحافظ عـLـي توازن مستويات السوائل داخله، وقد يكون عرضًا لمشكلة صحية أو حالة أكثر خطورة خاصةً إذا ⊂ــدث فجأة أو كان شديدًا.

يصاحب احتباس السوائل في البدن أعراض، مثل: التورم، وعدم الشعور بالراحة، وقد يحدث في أي منطقة في الجسم، لكنه غالبًا ما يحدث في الساقين والقدمين والكاحلين كذلك في الوجه واليدين

قد تساعد بعض التغييرات الحياتية عـLـي تقليل احتباس الماء خاصةً إذا لم يكن مرتبطًا بمشكلة صحية ولكن بعادات يومية وغذائية خاطئة.

يمكن تمييز احتباس السوائل عن التورم الناجم عن أي oـشكـ|ـة أخرى بالضغط بالأصابع عـLـي المنطقة المتورمة، فإذا لم يرتد الجلد إلا بعد مرور عدة ثوانِ فهذا يشير إلى احتباس سوائل.

ما هي أعراض احتباس السوائل في الجسم؟ تختلف أعراض احتباس السوائل في الجسم، وفقًا للمنطقة المصابة، كما سنوضح فيما يلي:

أعراض احتباس السوائل في القدمين واليدين تورم. لمعان الجلد المنتفخ. عدم رجوع الجلد إلا بعد عدة ثوانِ عند الضغط عليه.ألم في الأطراف. أعراض احتباس السوائل في الدماغ يمكن أن يحدث احتباس السوائل في الدماغ، ما يُعرف باستسقاء الرأس وهو حالة خطيرة ومھددة للحياة، وتشمل أعراضه: