شكرا لمتابعة خبر عن استشارية تعديل سلوك تكشف حالة فتاة تعرضت للتحرش من خلال الرسم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت أخصائية تعديل السلوك للأطفال والمراهقين لميس الصمان، عن حالة فتاة تعرضت للتحرش بعمر الـ 16 عام من خلال اختبار الرسم بالألوان .

وقالت الصمان خلال حديثها على برنامج الراصد :” من خلال اختبار الرسم اكتشفنا حالة فتاة تعرضت للتحرش وهي صغيرة”، لافتة أنها الآن تخضع للعلاج وتتحسن بشكل كبير.

وأوضحت أن الفتاة كانت تحت ضغط من المتحرش لأنه كان حولها مما دفعها لعدم الحديث مع الآخرين والتكلم، وعندما اكتشفوا ذلك توصلوا من خلال العلاج المعرفي معها لمرحلة متقدمة من العلاج .