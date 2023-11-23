شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رسوم وشروط تجديد جواز السفر المصري في السعودية 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مميزات التقاعد المبكر في السعودية 1445 وطريقة التقديم على التقاعد المبكر والأوراق المطلوبة تجديد جواز السفر في المملكة العربية السعودية هو عملية تتطلب الالتزام بالإجراءات وتقديم المستندات المطلوبة والدفع الفعال للرسوم المتعلقة. رسوم وشروط تجديد جواز السفر المصري في السعودية 2023 يمكن للمواطن المصري في المملكة العربية السعودية تجديد جواز السفر بكل سهولة عبر اتباع الخطوات التالية: زيارة القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في الرياض: يجب على المواطن زيارة القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في الرياض للبدء في عملية تجديد جواز السفر.

يجب على المواطن زيارة القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في الرياض للبدء في عملية تجديد جواز السفر. التسجيل على منصة أبشر: بعد الزيارة الشخصية للقنصلية، يمكن للمواطن التسجيل على منصة أبشر الإلكترونية لاستكمال باقي الإجراءات.

بعد الزيارة الشخصية للقنصلية، يمكن للمواطن التسجيل على منصة أبشر الإلكترونية لاستكمال باقي الإجراءات. تحديد الخدمة المطلوبة: على المواطن اختيار خدمة تجديد جواز السفر وتحديد نوع الخدمة (تجديد لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات).

على المواطن اختيار خدمة تجديد جواز السفر وتحديد نوع الخدمة (تجديد لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات). تعبئة النموذج الإلكتروني: يجب ملء النموذج الإلكتروني على المنصة بدقة، وتقديم جميع المعلومات المطلوبة بما في ذلك البيانات الشخصية ومعلومات الجواز القديم.

يجب ملء النموذج الإلكتروني على المنصة بدقة، وتقديم جميع المعلومات المطلوبة بما في ذلك البيانات الشخصية ومعلومات الجواز القديم. تحميل الوثائق المطلوبة: يجب على المواطن تحميل الوثائق المطلوبة، مثل صور شخصية حديثة، جواز السفر القديم، بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد، وغيرها.

يجب على المواطن تحميل الوثائق المطلوبة، مثل صور شخصية حديثة، جواز السفر القديم، بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد، وغيرها. الدفع الإلكتروني: دفع الرسوم المتعلقة بعملية تجديد الجواز السفر عبر النظام الإلكتروني.

دفع الرسوم المتعلقة بعملية تجديد الجواز السفر عبر النظام الإلكتروني. تأكيد ومتابعة الطلب: بعد تقديم الطلب ودفع الرسوم، يمكن للمواطن متابعة حالة طلبه والحصول على تحديثات حول عملية تجديد الجواز.

بعد تقديم الطلب ودفع الرسوم، يمكن للمواطن متابعة حالة طلبه والحصول على تحديثات حول عملية تجديد الجواز. استلام الجواز المجدد: بعد معالجة الطلب، يمكن للمواطن استلام جوازه المجدد من القنصلية العامة في الرياض. رسوم التجديد: تبلغ رسوم تجديد جواز السفر 600 ريال سعودي لمدة 10 سنوات، و300 ريال سعودي لمدة 5 سنوات.

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