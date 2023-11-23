شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تحذير من الوجبة القاتلة في السعودية التي تسبب الجلطات والسكتات والان مع التفاصيل الكاملة

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الدكتور بسام أبو بكر حذر في تصريحه الأخير من وجبة طعام يطلق عليها لقب “الوجبة القاتلة”، مشيرًا إلى تأثيرها الضار على الصحة العامة.

الوجبة القاتلة في السعودية

الوجبة المُعرفة بلقب “الوجبة القاتلة” تتألف من محتويات قد تكون ضارة بشكل كبير على الصحة.

إليك تفاصيل محتوى تلك الوجبة:

100 غرام من الهوت دوغ

200 غرام من البطاطا المقلية

100 غرام من الخبز الأبيض أو الفينو

علبة كولا أو مشروب طاقة

40 غرام من الكاتشب

30 غرام من المايونيز

ووفقًا لتصريح الدكتور بسام أبو بكر، يُقدر أن هذه الوجبة تحتوي على ما يقارب 2000 سعر حراري كحد أدنى، مع 100 غرام من الدهون المشبعة والمهدرجة، وحوالي 100 غرام من السكر. بالإضافة إلى كميات كبيرة من الملح ومواد حافظة وشوائب حرة.