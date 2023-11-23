شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن دبي تعلن عن ثلاثة أيام من التخفيضات المجنونة تعرف هنا على أقوى العروض والان مع التفاصيل الكاملة

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تستعد مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لإطلاق فعالية استثنائية في عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة 24 نوفمبر حتى 26 نوفمبر الجاري، تحت عنوان “3 أيام من التخفيضات الكبرى” ويعتبر هذا الحدث فرصة مثالية لمحبي التسوق للاستفادة من تخفيضات هائلة، حيث تصل إلى 90% على مجموعة واسعة من المنتجات.

يشارك في هذه الفعالية مراكز التسوق والمتاجر في دبي، وتتيح للزوار فرصة فريدة لاقتناء منتجات من العلامات التجارية المحلية والعالمية الرائدة بأسعار لا تُقاوم، ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة تسوق مثيرة والعثور على صفقات رائعة في مختلف المجالات، بدءًا من الملابس والإلكترونيات إلى الأدوات المنزلية والمزيد.

ثلاثة أيام من التخفيضات المجنونة

تعتبر فعالية “3 أيام من التخفيضات الكبرى” من الفرص الاستثنائية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتقام مرتين سنويًا في مجموعة من مراكز التسوق والمتاجر البارزة في دبي، يتيح هذا الحدث الاستثنائي للمتسوقين في دبي فرصة فريدة للاستمتاع بتخفيضات كبيرة على مجموعة واسعة من المنتجات.

تشمل التخفيضات الكبرى العديد من الفئات، بدءًا من نمط الحياة والإلكترونيات والأزياء وصولاً إلى الجمال واللوازم المنزلية، مما يجعلها فرصة مثالية لتلبية احتياجات جميع فئات المتسوقين. يمكن للمشاركين في الفعالية الاستفادة من خصومات تصل إلى 90% على منتجات العلامات التجارية المحلية والعالمية.