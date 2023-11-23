"مدني الرياض" يُخمد حريقًا في مبنى سكني نتج عنه إصابة شخص

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محمد بن مسعود - الدمام - أخمد الدفاع المدني بالرياض، حريقًا إثر اشتعال لحظي في مبنى سكني.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر منصة (إكس)، أن الحريق نتج عنه إصابة شخص تم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

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