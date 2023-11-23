"المرور" ينفّذ قرابة 1.3 مليون عملية إلكترونية عبر "أبشر" خلال أكتوبر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 نوفمبر 2023, 5:36 صباحاً

أعلنت الإدارة العامة للمرور أنها تَمَكنت من تنفيذ قرابة 1.3 مليون عملية عبر منصة "أبشر" خلال شهر أكتوبر المنتهي. وأوضح المرور في إنفوجرافيك على حسابه في منصة "إكس"، أن الخدمات التي تم تنفيذها والتي بلغت 1.239.623 عملية خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 أكتوبر، ساهمت في تعزيز التحول الرقمي، وتقليل الازدحام المروري، وتوفير الوقت والجهد. وشملت العمليات عبر "أبشر أفراد" 137.686 تجديد رخصة سير مركبة، و87.692 إصدار طلب تفويض قيادة، و118.670 إذن إصلاح مركبة، و79.056 تجديد رخصة قيادة، و30.917 استبدال لوحات، و26.484 إسقاط مركبات مهملة وتالفة، و21.041 مبايعة مركبات، ثم 9500 صلاحية تأمين مركبات. وشملت أرقام العمليات المنفذة عبر "أبشر أعمال" 173.969 إذن إصلاح مركبة للشركات، و10.733 تفويض قيادة للزائرين، و212.548 استعلامًا عن المخالفات المرورية، و70.300 استعلام عن مركبة للمنشآت، و67.197 إصدار تفويض داخلي وخارجي، و65.526 إضافة مستخدم فعلي للمركبة، و50.742 تجيير البطاقة الجمركية، و41.471 تجديد رخصة السير، و33.420 التحفظ على نقل ملكية المركبة، و2671 استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة.

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