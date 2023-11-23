تراند اليوم : خبيرة صحة تكشف عن رياضة مسائية تعمل كمنشط جنسي فعال للأزواج!

صحيفة الخليج 365: كشفت خبيرة في الصحة أن الجري المسائي أو ركوب الدراجة أو المشي السريع، يمكن أن يكون منشطا جنسيا فعالا للأزواج الذين يرغبون في تحسين حياتهم الجنسية.

وتعمل التمارين الرياضية على زيادة تدفق الدم وهرمون التستوستيرون، ما قد يزيد من الإثارة لدى الرجال والنساء.

ويمكن للإندورفين الناتج عن الركض السريع، أن يعزز المزاج العاطفي، بينما يتغلب على التعب الذي يدفع الأزواج إلى إعطاء الأولوية للنوم أو التلفاز على ممارسة الجنس.

وبحسب الديلي ميل، قالت البروفيسور أماندا دالي، من جامعة Loughborough في إنجلترا: "إن احتمالات ممارسة الجنس أعلى لدى الرجال والنساء الذين يمارسون نشاطا بدنيا معتدلا مرة واحدة على الأقل في الأسبوع".

وأضافت: "إن الشعور بالانتعاش والنشاط يمكن أن يؤثر على دوافع الناس لممارسة الجنس، كما أن كونهم أكثر لياقة وأكثر تناغما يمكن أن يؤدي أيضا إلى تحسين ثقتهم الجنسية".