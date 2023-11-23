تراند اليوم : بعد تجاوزه الـ 50 في السوق السوداء.. الكشف عن السعر المتوقع للجنيه المصري أمام الدولار بعد التعويم

صحيفة الخليج 365- وكالات: توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تراجع كبير في سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار خلال الربع الأول من 2024، أن يصل سعر الصرف إلى 45 جنيهًا، بالتوازي مع رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس خلال الـ6 شهور الأولى من نفس العام.

كما توقعت الوكالة، بأن البنك المركزي المصري سوف يخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 31 جنيهًا ليصل السعر الرسمي للجنيه بعد التويم بين 40 و45 جنيهًا في الربع الأول من العام القادم.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام المراجعة الأولى من قبل صندوق النقد الدولي.

الجدير بالذكر تجاوز سعر صرف الدولار بالسوق السوداء المصرية حاجز 50 جنيهًا.