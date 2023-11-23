شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل طقس المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك وأجزاء من منطقة الرياض.

في حين لا يُستبعد تشكّل الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية، تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، تصل سرعة الرياح إلى 45 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الجنوبي والأوسط.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الجنوبي والأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد حفر الباطن أمطارًا غزيرة، مع رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الرياض

تشهد الدرعية والدوادمي والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

يُتوقع أن تشهد القنفذة والليث أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في عسير

تشهد العرين وبيشة وتثليث وطريب، رياحًا شديدة، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.

حالة الطقس اليوم في الجوف

يُتوقع أن تشهد دومة الجندل أمطارًا غزيرة، مع رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الباحة

تشهد الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، أمطارًا متوسطة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الحدود الشمالية

يُتوقع أن تشهد العويقيلة ورفحاء أمطارًا غزيرة، مع رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في جازان

تشهد الدرب وبيش أمطارًا متوسطة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في حائل

يُتوقع أن تشهد الشنان وبقعاء وحائل وموقق، أمطارًا غزيرة، مع رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في القصيم

تشهد الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، أمطارًا متوسطة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.