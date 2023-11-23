شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. اتفاقيات وجلسات علمية في منتدى ومعرض الزراعة المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت أمس الأربعاء، جلسات المنتدى والمعرض الدولي الأول للزراعة المستدامة، الذي ينظمه المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) في مدينة الرياض، تحت شعار "تنمية زراعية باستخدام أمثل للموارد"، بحضور أكثر من 3000 زائر.

وناقش 55 متحدثًا من الخبراء الدوليين والمحليين والقيادات في جلسات المنتدى على مدى 3 أيام، محاور تبحث في الزراعة المستدامة، وتضمنت جلسات اليوم الأول محورًا رئيسيًا في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في الإنتاج الزراعي.

فيما ناقشت جلسات اليوم الثاني محاور عن الزراعة الدقيقة، والزراعة الذكية مناخيًا، بالإضافة إلى محوري الإدارة المتكاملة للآفات والتسويق وسلاسل القيمة الغذائية المستدامة.

وناقش خبراء المنتدى في اليوم الثالث محاور عن الاستثمار في الزراعة المستدامة وتقنيات الزراعة المحمية، كما عرض المنتدى في جلساته 90 ملصقًا علميًا تبحث في تقنيات وحلول الزراعة المستدامة.

ورش متخصصة

وصاحب جلسات المنتدى ورش متخصصة، استفاد منها حضور المنتدى من المختصين والمهتمين بالزراعة المستدامة، كما عُقدت اتفاقيات نوعية بين مركز استدامة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وعقد المركز اتفاقية مع صندوق التنمية الزراعية، تتضمن تطوير المواصفات القياسية للبيوت المحمية لاعتمادها عند المشاريع الزراعية، فيما وقع المركز اتفاقية مع الشركة السعودية للقهوة، بهدف تنفيذ أبحاث تطبيقية وأنشطة تدريبة للإسهام في تطوير وتحسين إنتاج أصناف أنواع القهوة.

وفي الأمر ذاته، وقع المركز اتفاقية مع شركة أس تي سي سليوشن، تتضمن التعاون والدعم للأنشطة الخاصة بالتقنيات الزراعية الرقمية، واتفاقية مع شركة التنمية الغذائية، تعمل من أجل التعاون في تطوير منتجات وتقنيات تصنيع أغذية الدواجن من المتبقيات العضوية.

اتفاقيات متعددة

كما وقع المركز اتفاقية مع الشركة السعودية للإنماء الزراعي، تتضمن التعاون في تطوير وتطبيق التقنيات المتخصصة في استهلاك المياه.

فيما وقع المركز اتفاقية مع الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، تضمنت بنودًا في الاستشارات والتقييم والتدريب.

وعقدت العديد من الشركات المشاركة في المنتدى فيما بينها عدة اتفاقيات تخدم مصالحها المشتركة.

أحدث البحوث والدراسات

ونظم المنتدى على هامش فعالياته معرضًا، شاركت فيه أكثر من 44 شركة محلية ودولية، قدمت من خلاله خدماتها وعرضت تقنياتها للزوار.

ويأتي المنتدى ضمن جهود المركز الوطني للزراعة المستدامة لعرض أحدث البحوث والدراسات والممارسات العالمية في الزراعة المستدامة.