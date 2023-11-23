السعودية | بدء عمل “هيئة التأمين”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دخلت أعمال هيئة التأمين حيز التنفيذ اليوم، والتي تهدف لتطوير قطاع التأمين وتوفير البيئة التشريعية والرقابية المناسبة؛ وخلق كيانات تأمينية قوية قادرة على المنافسة والنمو، ودعم قطاع التأمين بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأكد محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” أيمن السياري أن مباشرة الهيئة لأعمالها خطوة إيجابية تحفز سوق التأمين، معرباً عن شكره لممثلي الجهات المشاركة والمساهمة في دعم إنشاء الهيئة وهي؛ وزارات المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والصحة، وبرنامج تطوير القطاع المالي، ومجلس الضمان الصحي.

وأضاف أن البنك المركزي السعودي سيواصل دعمه لهيئة التأمين؛ وذلك انطلاقًا من الأهداف المنوطة به المتمثلة بحماية الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به.

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قراراً في 28 / 1 / 1445هـ بالموافقة على إنشاء هيئة التأمين، ونفاذ تنظيم الهيئة بعد 90 يومًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، وبدء العمل بالأحكام الواردة فيه.