السعودية | بداية فرص الأمطار على أجزاء من شمال المملكة خلال الساعات القادمة واشتدادها مع ساعات الصباح

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بداية فرص الأمطار على أجزاء من شمال المملكة خلال الساعات القادمة واشتدادها مع ساعات الصباح والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - يُتوقع بمشيئة الله أن تتهيأ الفرصة تدريجيًّا خلال الساعات القادمة لتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة شمال المملكة العربية السعودية ، ويتخللها سحب ركامية متفرقة على أجزاء من الخليج 365 الشمالية مترافقة بهطول أمطار مصحوبة بحدوث الرعد أحيانًا.

أما صباح اليوم الخميس فيتعمق تأثير المنخفض الجوي العلوي تدريجيًّا على شمال المملكة مع ساعات الصباح وبالتزامن مع تدفق للرطوبة من الجنوب؛ بحيث تشتد السحب الركامية على منطقة الحدود الشمالية، بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي حائل والجوف، ويصحبها هطول أمطار متفاوتة الغزارة تترافق بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا ونشاط في الرياح السطحية.

وبدءًا من ساعات الظهيرة، تتحسن فرص هطول الأمطار على أجزاء عدة من محافظة حفر الباطن؛ على أن تبقى الفرصة مهيأة على فترات حتى ساعات الليل، وقد تطال فرصُ الأمطار أيضًا المحافظات المجاورة بالاتجاه نحو ساعات الليل من يوم الخميس.