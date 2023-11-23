خدمات نسائية ميدانية بالمسجد الحرام

توفر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كفاءات نسائية على مستوى تعليمي وعملي عالٍ للقيام بمهام النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة، إضافة إلى تفويج الحشود النسائية ومتابعة سير أعمالها بالمسجد الحرام في يوم الجمعة، وفق العديد من المبادرات والبرامج النوعية وبدعم من الإمكانات البشرية والآلية، إضافة إلى تفويج الحشود النسائية إلى صحن المطاف لتأدية نسك الطواف وإتمام نسك العمرة بكل يسر وسهولة خلال ممرات ممتدة خارج المسجد الحرام إلى صحن المطاف.

وقرب وقت الصلاة يتم تفويج المعتمرات إلى داخل المصليات النسائية القريبة من المطاف أو المسعى بكل كفاءة ومهنية، إضافة إلى العمل الجاد للحدّ من الظواهر السلبية التي تعيق حركة تفويج الحشود لداخل المسجد الحرام وخارجه، ويتم تفويج القاصدات للمصليات وصحن المطاف بوقت مبكر في يوم الجمعة، كما يتم تواجد الموظفات في البدرومات والممرات المؤدية إلى المصليات النسائية وصحن المطاف وحجر نبي الله إسماعيل -عليه السلام- وذلك تسهيلًا لحركة السير وانسيابيتها، وتنظيم المصليات النسائية.