خدمات نسائية ميدانية بالمسجد الحرام

وقرب وقت الصلاة يتم تفويج المعتمرات إلى داخل المصليات النسائية القريبة من المطاف أو المسعى بكل كفاءة ومهنية، إضافة إلى العمل الجاد للحدّ من الظواهر السلبية التي تعيق حركة تفويج الحشود لداخل المسجد الحرام وخارجه، ويتم تفويج القاصدات للمصليات وصحن المطاف بوقت مبكر في يوم الجمعة، كما يتم تواجد الموظفات في البدرومات والممرات المؤدية إلى المصليات النسائية وصحن المطاف وحجر نبي الله إسماعيل -عليه السلام- وذلك تسهيلًا لحركة السير وانسيابيتها، وتنظيم المصليات النسائية.
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