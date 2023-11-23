محكمة سعودية تُصدر حكماً في قضية عضل معلمة من والدها

قضت محكمة أحوال شخصية في وسط المملكة، بنقل ولاية زواج معلمة من والدها إلى الحاكم الشرعي، وذلك بعد ثبوت عضله لها.

وكانت المعلمة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد والدها، بعد أن امتنع عن تزويجها لمن ترغب، رغم تأييد والدتها لها.

وأفادت المعلمة في دعواها، أن والدها رفض تزويجها لشقيق صديقتها في العمل، رغم أنه ذو خلق وعلم ودين.

وأقر الأب أمام المحكمة برفضه تزويج ابنته، وأنه يريد تزويجها بمعرفته واختياره، رافضاً أي عملية صلح معها.

وأوضحت المعلمة أمام المحكمة، أنها ترغب في الزواج من الشخص الذي ارتضته، خشية فوات فرصة الإنجاب، لاسيما أنها تجاوزت الثلاثين عاماً.

ونظرت المحكمة الدعوى في جلسة واحدة، واستمعت إلى أقوال الطرفين، ثم أصدرت حكمها بنقل ولاية الزواج من الأب إلى الحاكم الشرعي.