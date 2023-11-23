شكرا لقرائتكم خبر عن دون تحليل الدم ..ظهور هذه العلامة على البراز مؤشر خطيرعلى أن نسبة الكوليسترول في الدم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يمكن أن يؤثر ارتفاع الكوليسترول في أجزاء كثيرة من الجسم بشكل مثير للصدمة ، يمكن أن يتغير لون برازك للتحذير من مستويات عالية بشكل خطير.

ما هي الألوان التي يجب تحديدها؟

يحدث ارتفاع الكوليسترول في الدم عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم. يمكن أن يؤدي تراكم الكوليسترول إلى انسداد الشرايين ، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية. ومن المعروف أيضًا أن هذه الحالة تؤثر على الجهاز الهضمي وتؤثر بشكل مباشر على العصارة الصفراوية المعروف أنها تغير لون برازك.

الكوليسترول مسؤول عن إنتاج الصفراء في الجهاز الهضمي للشخص.

تساعد هذه الصفراء الجسم على تكسير الأطعمة وامتصاص العناصر الغذائية في الأمعاء.

ومع ذلك ، إذا كان هناك الكثير من الكوليسترول في الصفراء ، يمكن أن يتشكل الفائض في بلورات ثم تتصلب إلى حصوات في المرارة.

تُعرف هذه الحالة بحصى المرارة وتوصف بأنها مؤلمة للغاية.

تقلل حصوات المرارة أو الحمأة في المرارة من كمية الصفراء التي تصل إلى الأمعاء.

قد لا يتسبب ذلك في ألم شديد فحسب ، بل قد يؤدي أيضًا إلى تحويل لون برازك إلى اللون الأصفر.

تشمل ألوان البراز الأخرى اللون الباهت أو الطين.

قال الدكتور ديفيد تشينجليس إن حصوات المرارة في الكوليسترول تتكون أساسًا من الكوليسترول المتصلب ، على الرغم من احتوائها أيضًا على مواد أخرى.

وتابع: “إذا كانت الحصوات تحتوي على أكثر من 50٪ من الكوليسترول ، فإنها تصنف على أنها حصى كولسترول في المرارة.

حوالي ثلاثة أرباع حصوات المرارة هي حصوات الكوليسترول.

"الخبراء ليسوا متأكدين من أسباب حصوات المرارة ، لكن يعتقد البعض أن الكوليسترول الزائد من المحتمل أن يتسبب في تكون حصوات المرارة.

"يفرز الكبد الكوليسترول ، الذي تذوبه العصارة الصفراوية بشكل طبيعي ، ولكن إذا كنت تفرز كميات زائدة من الكوليسترول ، فقد لا تتمكن العصارة الصفراوية من تفتيت كل ذلك ، وفي النهاية قد تتكون حصوات."

في دراسة نشرت في Science Direct ، تم إجراء مزيد من البحث عن حصوات الكوليسترول.

أشارت الدراسة إلى أن حصوات الكوليسترول تتشكل عندما تتشبع الصفراء بالكوليسترول ، وهو ما قد ينتج عن انخفاض إنتاج حمض الصفراء ، وزيادة إنتاج الكوليسترول في الصفراء أو كليهما.

وتابعت: "يتم تعزيز تكوين الحجر بواسطة بلورات الكوليسترول أحادي الهيدرات عن طريق فرط إفراز الميوسين ونقص حركة المرارة.

"يتم تعزيز تكوين حصوات الكوليسترول من خلال الحالات التي تزيد من إفراز الكوليسترول في الكبد ، مثل موانع الحمل الفموية ، والأدوية المضادة للكوليسترول ، وفقدان الوزن السريع ، والسمنة ، أو بسبب الظروف التي تؤدي إلى ركود المرارة.

تؤثر درجة محتوى الكوليسترول على المظهر الإجمالي لحصوات الكوليسترول.

"عشرة بالمائة من حصوات المرارة عبارة عن حصوات كولسترول نقية ، يصل قياسها إلى أربعة سم.

"هذه هي ناعمة ، مستديرة إلى بيضاوية وأصفر-أبيض ولها سطح مصفح أو بلوري مقطوع.

"الأحجار المختلطة تحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول وبالتالي يمكن أن تكون ذات طبقات من الرمادي والأبيض إلى الأسود اعتمادًا على محتوى البيليروبين وكربونات الكالسيوم والفوسفات.

"تميل الأحجار المختلطة إلى أن تكون متعددة وأصغر وذات أوجه وقد يكون لها قلب داكن وسطح مقطوع متعدد الطبقات.".