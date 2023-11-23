"أمانة الرياض" تعلن انتهاء المرحلة الثانية من مشروع تطوير ميدان الرباط

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت أمانة منطقة الرياض عن انتهاء المرحلة الثانية من مشروع تطوير ميدان الرباط، وفق خطة متكاملة، تستهدف تطوير وتشجير الميادين؛ لتسهم في تعزيز مظاهر الرياض الجمالية.

وأوضحت أن جهود الأمانة تستهدف تحويل المنطقة إلى مواقع حضرية، وزيادة الغطاء النباتي في المدينة.

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