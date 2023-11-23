انت الان تتابع الأونروا تثمن وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 نوفمبر 2023, 6:10 صباحاً

الْتقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية أمس، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي. وتناول الجانبان خلال اللقاء الوضع الإنساني الدقيق في قطاع غزة وسبل إيصال المساعدات للنازحين هناك. وثمّن لازاريني وقوف المملكة -ممثلة في المركز- إلى جانب الشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية الراهنة، معربًا عن شكره الجزيل للدعم السعودي المقدم لوكالة الأونروا الذي أسهم في القيام بواجباتها تجاه المتضررين في قطاع غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر الأونروا تثمن وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.