انت الان تتابع بداية اليوم والشهر والبرد.. "الزعاق": الأجرام السماوية لها دلائل حسابية عند العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 نوفمبر 2023, 6:17 صباحاً

أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أن الأجرام السماوية لها دلائل حسابية، فعند العرب يعني شروق الشمس بداية اليوم، ورؤية القمر بُعَيد مغيبها يدل على بداية الشهر، ورؤية الثريا مع مغيب الشمس دليلٌ على بداية البرد. وأضاف الزعاق، أن رؤية القمر يشرق من نفس المكان الذي تشرق منه الشمس إذا كان في منتصف الشهر القمري دليلٌ على خسوف للقمر، وإذا كان نهاية الشهر القمري فدليلٌ على حدوث كسوف الشمس. ولفت في فيديو على حسابه في "إكس" إلى أنه خلال هذه الأيام يغرب نجم قلب العقرب "الأحيمر" مع مغيب الشمس، وهذا يدل على بداية هبوب الرياح الشمالية الباردة وهيجان مياه الخليج وبحر العرب، وبداية الرياح المدارية والتي ربما تتحول إلى أعاصير. وتابع: يختفي هذا النجم قرابة 40 يومًا، وبعدها إذا أشرق مع شروق الشمس قال العرب دخل النجم الثاني من نجوم المربعانية "شدة البرد".

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