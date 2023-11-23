الميزان التجاري السعودي يحقق فائضًا للشهر الـ39 على التوالي

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محمد بن مسعود - الدمام - حقق الميزان التجاري السعودي فائضًا للشهر الـ39 على التوالي.

وبلغ حجم التجارة الدولية للمملكة 164 مليار ريال في شهر سبتمبر 2023، كما انخفضت الصادرات السلعية في شهر سبتمبر 2023 بنسبة 17.1% عن شهر سبتمبر 2022م؛ حيث بلغت قيمتها 103.8 مليارات ريال في شهر سبتمبر 2023، منخفضة عن 125.3 مليار ريال في شهر سبتمبر 2022؛ وذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 17.2 مليار ريال بنسبة 17.1%؛ حيث بلغت قيمتها 83.1 مليار ريال مقابل 100.3 مليار ريال في سبتمبر 2022.

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