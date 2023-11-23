انت الان تتابع نحيطكم بأجوائكم.. صور رادار الأرصاد تكشف عن استمرار الأمطار على 4 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال المركز الوطني للأرصاد تحت وسم #نحيطكم_بأجوائكم: إن صور الرادار توضّح استمرار هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل وشمال المنطقة الشرقية.

ودعا "الأرصاد" إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات الجهات المختصة.

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