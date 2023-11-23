هبوط أسعار النفط بأكثر من 1% مع اضطراب آفاق الإمدادات العالمية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 نوفمبر 2023, 6:52 صباحاً

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، مع استيعاب المستثمرين بيانات المخزونات الأمريكية، عقب إعلان منظمة الدول المصدرة للبترول، تأجيل اجتماعها الوزاري لبحث سياسة الإنتاج حتى نهاية الشهر الجاري. وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنسبة 1.22% إلى 80.96 دولارًا للبرميل في تمام الساعة 09:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة. وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 1.08% إلى 76.27 دولارًا للبرميل.

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