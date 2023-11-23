"صحة الحفر" ترفع جاهزيتها للحالة المطرية المتوقعة على المنطقة

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن، إنها رفعت جاهزيتها للحالة المطرية المتوقعة على المنطقة.

وأوضحت المديرية، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن رفع الجاهزية جاء بناء على ما ورد من الإدارة العامة للدفاع المدني، والمركز الوطني للأرصاد.

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