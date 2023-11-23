تراند اليوم : بالفيديو.. رئيس الأهلي: دعم الأندية غير متساوي وهذا الدليل!

صحيفة الخليج 365: علق الدكتور خالد العيسى، رئيس النادي الأهلي، على الدعم المخصص للأندية، مشيرا إلى أن الدعم غير متساوي، وما حصل عليه الأهلي أقل من باقي الأندية.

دعم غير متساوي

وقال خلال مداخلة له مع برنامج "كورة": "الدعم غير متساوي، إذا كان كريستيانو ونيمار من مفردات برنامج الاستقطاب كما قال سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، فكل منهما يفوق من حيث القيمة السوقية باقي اللاعبين الموجودين، ولو افترضنا أن بإجمالي السنوات سيكون المبلغ متساوي، فمن حدد أن في السنة الأولى فريق يأخذ أكثر من فريق".

​​​​​​قوة الحضور الجماهيري

وتابع:"إذا تم قياس الأندية كقوة بالحضور الجماهيري والقدرة العالية على التسويق ستجد الأهلي رقم صعب وبعيد عن الكل، وحضور الأهلي في السنوات الأخيرة إذا تم أخذه كمعيار فهو بعيد عن كل الأندية ويستحق كل التقدير والاحترام والدعم".

دعم أقل من باقي الأندية

وأضاف:" ما حصل عليه الأهلي حتى الآن أقل من باقي الأندية ومع ذلك كنا نعمل في صمت ولم نحاول إثارة آراء، ولكن يطلع شخص ويلقي باللوم على إدارة البرنامج والجماهير تطالبني بتوضيح هذا الأمر، فمن حق الجمهور أن يعرف ويدرك أن ورائهم إدارة حريصة على كل مكتسبات النادي ولن تتأخر في تقديم كل ما هو مفيد للنادي".