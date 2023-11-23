تراند اليوم : بعد شتم بائع مصري في شارع بنيويورك .. شاهد: لحظة القبض على مستشار الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما

صحيفة الخليج 365: أعلن متحدث باسم شرطة نيويورك أنه تم القبض على مستشار الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ستيوارت سيلدويتز بعد إهانة بائع مصري وسب المسلمين.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما اعتدى سيلدويتز، على بائع مصري في محل كشك وسط شارع في نيويورك، فاقترب منه وانهال عليه بالشتائم والإهانات العنصرية.

وقال سيلدويتز للبائع المصري إن مقتل 4 آلاف طفل فلسطيني في غزة "ليس كافياً"، ساخرا من البائع لأنه لا يتحدث الإنجليزية بطلاقة، واتهمه بالعمل في الولايات المتحدة من دون تصريح أو تأشيرة، وبأنه "إرهابي".

ويواجه سيلدويتز تهمتين بالتحرش الجسيم وثلاث تهم بالمطاردة، واحدة بموجب قانون جرائم الكراهية في المدينة، وواحدة بنية إثارة الخوف والأخرى للقيام بذلك في مكان عمل الضحية، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".