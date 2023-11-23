تراند اليوم : بالفيديو.. مختص في الغذاء يقدم نصائح لزبائن المطاعم عند طلب وجبة "مضغوط "من أجل أن يكون الأكل صحيًّا

صحيفة الخليج 365: كشف د. إبراهيم عبدالله العريفي، المختص في شؤون الغذاء والتغذية، عن شروط يجب على الأسرة ان لا تغفلها عند الطلب من المطاعم لكي يكون الأكل صحيًّا.

وقال العريفي خلال ظهوره في برنامج سهرة الرسالة: يجي على مرتادي المطاعم ألا يقبلوا بما يقدمه المطعم على حساب صحتهم، فمثلا إذا طلبت كبسة مضغوط حاشي فعليك أن تضع شروطك حتى تجعلها صحية كأن ترفض إضافة الزيت إلى المضغوط فشحم الحاشي يكفي.

وتابع: إذا أردت ساندوتش دجاج قل لا ، انا لا أريد زيوت او زبدة على الصاج واطلب فقط إضافة خضروات، وكذلك البطاطس اطلبوا المشوية وليست المقلية لأن بها مواد مسرطنة محذرا الأطفال من تناولها.

وأضاف: إذا أردت مشروب عصير ابتعد عن الفراولة لأن معظم المطاعم تضع عليها الوان حتى يصبح لونها أحمر غامق، واطلب عدم إضافة السكر.

ولفت إلى أن "بعض المطاعم تقدم الدجاج المشوي على الفحم نصف استواء ويقوم بتسخينه فقط للزبون ، وفي هذا الحالة تنمو الميكروبات داخل الدجاج، لذلك أنصح المسافرين بأن يأخذ دجاج شواية ويفك نفسه ولا ياخذ سلطات حتى لا يصاب بالتسمم الغذائي.

ونصح العريفي مرتادي المطاعم الذين لديهم حساسية من طعام او مادة معينة أن يسأل عن مكونات الوجبة حتى لا بعرض حياته للخطر، وكذلك عند تناول الحلويات يجب الابتعاد عن الحلويات التي عليها شيرة أو التي عليها سكر.