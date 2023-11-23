شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة تكفيك ما أهمك طوال النهار ..أزهري ينصح بها يوميا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، عن صلاة تكفيك ما أهمك طوال النهار، وهى من ركعتين عندما تصليهم كأنك تصدقت 360 صدقة.

وأضاف “ عبد الرازق”، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن هذه الصلاة هى صلاة تؤدي شكر كل مفصل من مفاصل جسدك، صلاة تجعلك فى الأوابين أى الراجعين الى الله عز وجل، وهى" صلاة الضحى".

وأضاف عبد الرازق عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: صلاة الضحى سنة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - تبدأ بعد الشروق بنحو 10 دقيقة وتنتهي قبيل الظهر بنحو 10 دقائق، ويستحب للمسلم أن يؤديها نظرا لأن صلاة الضحى فضلها كبير عند الله تعالى، وتصلى ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 لا مانع إن أحببت أن تصلى ركعتين وتسلم لا مانع أو 4 ركعات وتسلم لا مانع، مشيرا الى أن أعظم أوقاتها من 9 صباحا الى 11 صباحا.

وأوضح عضو اللجنة العليا بالأزهر، ان صلاة الضحى صدقة عن جميع مفاصل الجسم، مشيرا إلي أن الجسم يحتوي على 360 مفصلا وكل مفصل يلزمه صدقة شكرا لله- تعالى- على هذه النعم، وصلاة الضحى تسد الصدقة عنها جميعا.

واستشهد بحديث روي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة؛ فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى».

هل كان النبي يصلي الضحى كل يوم

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن النبي -صلى الله عليه وسلم- شرع صلاة الضحى، ولكنه لم يثبت أبدًا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى الضحى لانشغاله بقيام الليل، وهناك بعض الآراء تقول إنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ولكنه لم يحافظ عليها.

و أضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال : ( هل كان النبي يصلي الضحى كل يوم ؟)، أن بعض العلماء بحث في السير والأحاديث ليتأكدوا من عدم أداء النبي -صلى الله عليه وسلم- لـ صلاة الضحى، فوجدوا أنه -صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في بيت أم هانئ في مكة عند فتحها، وقالوا هذه ليست صلاة الضحى، ولكنها صلاة الفتح، لأنه يُسن عند فتح بلد ودخوله في الإسلام صلاة ركعتين.

وأكد المفتي السابق، أن صلاة الضحى سنة، وليست واجبة، كما في وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة -رضي الله عنه- قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: «صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ» رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لغيرهما «أَمَرَنِي بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى كُلَّ يَوْمٍ».

صلاة الضحى

ورد أن صلاة الضحى سنَّةٌ مؤكَّدةٌ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، صلَّاها وداوم عليها باستثناء بعض الأوقات؛ خوفاً من أن يظنَّها النَّاس فرضاً، وحبَّب إليها وأوصى بها، ولمُصلِّيها الأجر والثَّواب العظيمين، ويبدأ وقتها من بعد طلوع الشَّمس -ما يقارب الربع ساعة من بداية طلوعها- إلى وقت الزوال؛ أي قبل الظهر، وأفضل وقتها عندما تعلو الشَّمس وتشتدُّ حرارتها.