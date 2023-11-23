شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

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بقيادة المدير الفني الجديد لفريق اتحاد جدة، الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، يستعد الفريق لمواجهة الاتفاق في الجولة الرابعة عشر من دوري روشن هذا الموسم، تأتي هذه المباراة كتحدٍ قوي أمام المدرب الجديد، الذي يسعى لوضع استراتيجية جديدة للفريق بهدف العودة إلى المسار الصحيح وحصد النقاط.تم إعلان إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتوس قبل هذه المواجهة، وبالتالي، يعد هذا اللقاء الأول تحت قيادة غاياردو، يحتل الاتحاد المركز الخامس في ترتيب الدوري حتى الآن برصيد 24 نقطة، بينما يأتي الاتفاق في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

المواجهة تعد تحديًا هامًا لكلا الفريقين، خاصة وأن آخر مواجهتين بينهما في الدوري انتهت بالتعادل السلبي، ويسعى الاتفاق إلى تحقيق الفوز أمام الاتحاد، ويأتي اللقاء في إطار جهوده لتحسين وضعه في الترتيب العام، ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية، وذلك يضع غاياردو في موقف اختبار حقيقي لقدرته على تحفيز اللاعبين وتحسين أداء الفريق، ويجسد هذا اللقاء الفرصة للجماهير لدعم فريقها ومتابعة اللحظات المثيرة.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق

يستعد فريق الاتفاق لاستضافة فريق اتحاد جدة على أرضه وعلى ملعب عبد الله الدبل في الجولة الرابعة عشر من دوري روشن يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، ويتوقع أن تكون المباراة حماسية ومثيرة منذ البداية، ويمكن للجماهير الاستمتاع بمتابعة اللقاء عبر شاشة السعودية الرياضية SSC HD، الناقل الحصري لمباريات دوري روشن.

لحضور وتشجيع الفريق، يتعين على الجماهير حجز تذاكر المباراة، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط حجز التذاكر.

الضغط على “احجز تذكرتك”.

إدخال البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول.

تحديد فئة التذكرة وعدد التذاكر، ثم اختيار رقم المقعد.

سداد قيمة التذكرة.

طباعة التذكرة لتقديمها عند الدخول.

باستكمال هذه الخطوات، يمكن للجماهير الاستعداد لتجربة حضور المباراة ودعم فريقها المحبوب على أرض الملعب.