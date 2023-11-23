شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو يكشف تفاصيل وفخامة مشروع الريف السكني المطل على حديقة اليمامة وموعد الانتهاء منه والان مع التفاصيل الكاملة

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من المتوقع أن يتم توقيع عقد تنفيذ مشروع الريف السكني في الرياض في الوقت القريب، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 285 مليون ريال. يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي حيث يمتد على مساحة تقدر بـ 39 ألف متر مربع، ويقع مقابل حديقة اليمامة في حي السفارات.

تهدف هذه الخطوة إلى تطوير وتحسين البنية التحتية للإسكان في المنطقة، وتلبية احتياجات السكان المتزايدة، ويعكس هذا المشروع التزام الحكومة بتوفير خيارات سكنية متنوعة وذات جودة، ويسهم في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة في العاصمة السعودية.

تفاصيل وفخامة مشروع الريف السكني

يضم مشروع الريف السكني وحدات سكنية متنوعة، تشمل فللًا وشققًا، بمساحات تبدأ من 150 متر مربع، وتتميز الوحدات السكنية بتصميم عصري على الطراز السلماني، وتضم جميع المرافق الأساسية والترفيهية، مثل المسابح ومراكز اللياقة البدنية، ومواقف السيارات.

يُعد مشروع الريف السكني مجتمعًا سكنيًا متكاملًا ذاتيًا، حيث يقدم كل الاحتياجات الأساسية للسكان، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمراكز التجارية، وويتميز المشروع بموقعه المتميز، حيث يقع بالقرب من العديد من المعالم الحيوية في الرياض، مثل الحي الدبلوماسي وجامعة الملك سعود ومطار الملك خالد الدولي.

من المتوقع أن يلعب مشروع الريف السكني دورًا مهمًا في تلبية الطلب المتزايد على وحدات سكنية راقية في الرياض، وسيسهم في تعزيز النمو العقاري في هذه المنطقة الحيوية.